Польский солдат ночью покончил с собой во время охраны границы с Белоруссией

Во время охраны государственной границы с Белоруссией польский солдат совершил самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования родов вооруженных сил Польши.

«Сообщаем с глубоким прискорбием, что один из военнослужащих совершил самоубийство в районе проведения операции „Безопасное Подлясье“ сегодня ночью. Военная полиция начала расследовать обстоятельства этого трагического события», — заявили в пресс-службе.

Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» еще 1 августа 2024 года, на границу с Белоруссией направили порядка 17 тысяч военных. Более пяти тысяч из них заняты выполнением задач непосредственно около белорусской территории.

Государственный секретарь Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что координационный центр «Посполитое рушение» в Польше готовит экстремистов для захвата приграничных районов республики.