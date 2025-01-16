Планы захвата приграничных районов экстремистами раскрыли в Белоруссии

Белорусские экстремисты за рубежом разрабатывают план захвата приграничных районов и ввода туда западного «миротворческого» контингента. Об этом изданию «СБ.Беларусь сегодня» заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

По его словам, экстремисты рассматривают вероятность проведения вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов страны и провозглашению этой территории свободной от властей республики, чтобы затем ввести зарубежный военный контингент.

«В рамках антибелорусской кампании продолжается поддержка выехавшей из страны радикальной оппозиции для реализации плана свержения действующей власти в Белоруссии», — сказал он.

Вольфович уточнил, что речь идет про «белорусскую освободительную армию» в Польше, которую готовит координационный центр «Посполитое рушение».

Ранее стало известно, что украинско-белорусскую границу завалили противотанковыми ежами и валунами.