Польский министр усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным мнение о том, что Россия имеет право на место постоянного члена Совбеза ООН в качестве правопреемницы СССР. Об этом он заявил на заседании СБ организации, слова Сикорского привело РИА «Новости» .

«Можно дискутировать на вопрос о том, должна ли была Россия получать постоянное место Советского Союза в Совбезе ООН. В связи с этим она сейчас говорит перед остальными государствами, непостоянными членами. Это не совпадение», — сказал политик.

Помимо России, постоянными членами Совбеза ООН являются США, Китай, Франция и Великобритания.

Во вторник Генеральная Ассамблея ООН собралась на ежегодную, 79-ю сессию. С 24 по 28 сентября и 30 сентября на ней состоятся ежегодные дебаты. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.