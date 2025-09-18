Глава Минобороны Польши разозлился из-за дерзких слов Зеленского

Косиняк-Камыш разозлился на Зеленского за слова о беззащитности Польши

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш замешкался после заявления украинского лидера Владимира Зеленского об обороноспособности Польши. Об этом сообщил RMF24 .

«Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности», — сказал он.

Речь идет об интервью Зеленского телеканалу Sky News во вторник. Во время беседы с журналистами президент Украины заявил, что Польша не может спасти граждан, если против нее совершат массированную атаку.

Также политик сказал, что украинских боевиков перестали отправлять в республику для обучения. При этом он предложил польским военным провести тренировку на территории Украины.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Зеленский намерен втянуть НАТО в конфликт с Россией. Для этого президент решил использовать происшествие с беспилотниками в Польше.