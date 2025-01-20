Польский экс-премьер пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»

Экс-премьер Польши Моравецкий пытался подтвердить свою личность в «Википедии»

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews
Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался попасть на митинг с участием избранного американского лидера Дональда Трампа, показывая свою страничку на «Википедии». У политика не оказалось документов, подтверждающих личность, сообщило Polskie Radio.

Перед началом мероприятия к Моравецкому подошли военные.

«Как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью „Википедии“», — отметили авторы материала.

Военнослужащие стали расспрашивать экс-премьера о том, кто из организаторов митинга может подтвердить его личность. О дальнейшем развитии ситуации ничего не известно.

В ходе выступления на митинге в Вашингтоне Трамп пообещал отменить бессмысленные указы президента США Джо Байдена сразу после вступления на этот пост. Республиканец назвал некоторые решения американского лидера «радикальными и глупыми».

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