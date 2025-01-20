Польский экс-премьер пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался попасть на митинг с участием избранного американского лидера Дональда Трампа, показывая свою страничку на «Википедии». У политика не оказалось документов, подтверждающих личность, сообщило Polskie Radio .

Перед началом мероприятия к Моравецкому подошли военные.

«Как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью „Википедии“», — отметили авторы материала.

Военнослужащие стали расспрашивать экс-премьера о том, кто из организаторов митинга может подтвердить его личность. О дальнейшем развитии ситуации ничего не известно.

В ходе выступления на митинге в Вашингтоне Трамп пообещал отменить бессмысленные указы президента США Джо Байдена сразу после вступления на этот пост. Республиканец назвал некоторые решения американского лидера «радикальными и глупыми».