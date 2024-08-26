Польские военные начали поиск залетевшего с Украины воздушного объекта

Генерал Клиш: с территории Украины в Польшу вторгся воздушный объект и пропал

Командующий ВС Польши генерал Мацей Клиш заявил, что со стороны города Червонограда во Львовской области Украины на территорию республики залетел воздушный объект, который, по предварительным данным, все еще находится на польской стороне. Об этом сообщило Польское агентство печати .

Генерал подчеркнул, что после пересечения границы неизвестный объект исчез с радаров и сейчас идут его поиски.

«Объект исчез с радиолокационных систем. Объект не был подтвержден ни союзной, ни польской авиацией, а также объект не был подтвержден визуально вертолетами», — заявил генерал.

Он добавил, что, вероятно, объект все еще находится на польской территории. Сейчас ведутся его поиски.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что целями массированного удара ВС России высокоточным оружием большой дальности стали электроподстанции и газокомпрессорные станции Украины.