Польские политики накинулись на Украину с жесткой критикой

Накануне президентских выборов в Польше правые кандидаты все чаще критикуют поддержку Украины. Об этом сообщило немецкое издание Focus .

По словам авторов статьи, участники президентской кампании от правых партий используют тему поддержки Украины в своей предвыборной агитации. Они все активнее публично критикуют страну и даже вступают в конфликты с украинскими официальными лицами.

Так, кандидат от консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий призвал украинские власти поблагодарить польский народ за оказанную помощь. Также он не преминул напомнить об исторических разногласиях между странами.

Один из лидеров крайне правой коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен, который также участвует в президентской гонке, тоже потребовал от украинцев благодарности. По его словам, Украина использует Польшу в своих интересах, что следует прекратить. Кроме того, этот кандидат известен своими резкими высказываниями в адрес Степана Бандеры.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что граждане страны все больше устают от большого количества молодых обеспеченных украинцев, которые вольготно живут в Европе. Он заявил, что что понимает разочарование поляков и не боится об этом говорить.