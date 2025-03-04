Министр обороны Польши жестко прошелся по украинцам

Граждане Польши все больше устают от большого количества молодых обеспеченных украинцев, которые вольготно живут в Европе. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова привело ведомство в соцсети X.

Министр заявил, что понимает разочарование поляков и не боится об этом говорить.

«Я понимаю, что есть усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки или сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, которые разъезжают по Европе на лучших автомобилях и проводят свои выходные в пятизвездочных отелях», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее появилась информация, что беженцы с Украины начали массово переезжать из Польши. СМИ отмечают тенденцию к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную части континента.