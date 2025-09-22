Польская ведущая Ричардсон заявила, что покинет страну при конфликте с Россией

Моника Ричардсон покинет Польшу при возникновении угрозы военного конфликта страны с Россией. Об этом телеведущая заявила в беседе с таблоидом Zycie Gwiazd .

«Я не патриот, никогда им не была. <…> Если Путин, наконец, придет в Польшу, думаю, мы с семьей окажемся в первом же транспорте за границу», — сказала она.

Ричардсон пояснила, что любит Польшу, однако сил бороться за государство у нее нет. Знаменитость добавила, что страна исторически находится в уязвимом положении.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России в случае эскалации напряженности в отношениях между государствами.