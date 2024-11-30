Польшу возмутил баннер об освобождении Варшавы Красной армией в1945 году

Польша раскритиковала баннер о роли Красной армии в освобождении Варшавы

Кипрские болельщики вывесили на матче баннер с напоминанием о роли Красной армии в освобождении Варшавы. Эти действия возмутили дипломатическую миссию Польши на Кипре, сообщило РИА «Новости» .

Перетяжку с надписью «17/1/1945, Красная армия освободила Варшаву» болельщики вывесили на встрече варшавской «Легии» и кипрской «Никосии». Игра состоялась вечером в четверг, 28 ноября.

На следующий день Институт национальной памяти Польши отреагировал на действия фанатов специальным заявлением. Там напомнили, что на польской территории «пропаганда коммунистических символов» запрещена юридически.

Недовольство содержанием баннера высказали и в консульстве Польши на Кипре. Дипломаты заявили, что Красная армия в 1945 году изгнала немецкие войска, «после чего оставалась там на протяжении почти 50 лет».

Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации в 1945 году. Операция началась 14 января, 17 января она завершилась.

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