Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне

Польша не получила приглашения на специальный саммит по Украине, который пройдет в Лондоне с участием лидеров Франции, Великобритании, Германии и Украины. Об этом сообщил телеканал Polsat со ссылкой на обсуждение в студии с участием бывших высокопоставленных польских политиков.

Экс-президент Бронислав Коморовский заявил, что отсутствие Польши на встрече связано с тем, что страна «слабее» трех крупнейших европейских держав, которые оказывают Киеву самую большую военную помощь. Бывший премьер-министр Лешек Миллер отметил, что Варшава уже давно не участвует в подобных встречах, и назвал ситуацию неприятной. По его словам, власти страны должны «задавать прямой вопрос, почему нас там нет».

Другие участники дискуссии, включая экс-премьера Яна Кшиштофа Белецкого, связали отсутствие приглашения с текущей внешней политикой Варшавы, которая, по их мнению, держит Украину на дистанции.

Саммит в Лондоне был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения усилий по прекращению конфликта на Украине.

В США в субботу прошли американо-украинские переговоры по мирному урегулированию. Американскую сторону представляли специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Андрей Гнатов. Умеров 8 декабря доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах встречи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.