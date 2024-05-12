Польше предрекли проблемы из-за выдачи украинцев Киеву | 360°

Мир 12 мая 2024, 04:55 Польше предрекли проблемы из-за выдачи украинцев Киеву Forbes: Польше предрекли проблемы в экономике из-за репатриации украинцев РИА «Новости»

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Польская экономика столкнется с негативными последствиями из-за обещания помочь Украине с возвращением украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Этот шаг может оказать значительное влияние на польскую экономику, поскольку тысячи украинских граждан, проживающих в стране (в Польше — прим. ред.), могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию», — заявили в материале.

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Кроме того, значительное число граждан соседней страны может попытаться покинуть Польшу, чтобы избежать призыва. Неопределенность своего положения уже заставила многих усомниться в своем будущем в Польше.

Сейчас из более чем миллиона украинцев, приехавших в страну после 2022 года, «371 тысяча мужчин могут подлежать обязательной мобилизации». Получится так, что Польша потеряет часть рабочей силы, ведь приезжие будут искать любые способы, чтобы избежать возвращения на родину. Это и работа без оформления, и переезд с семьей в другую страну.

Ранее польские власти вернули на родину украинца, которые переплыл реку Западный Буг и незаконно пересек границу, чтобы избежать призыва на фронт.