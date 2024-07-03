Это было неубедительно. Столтенберг не уговорил НАТО взять обязательства по Украине

DPA: генсек НАТО не смог убедить членов альянса взять обязательства по Украине

Фото: РИА «Новости»

Страны НАТО пока не достигли договоренности о многолетних обязательствах в усилиях по предоставлению Украине военной помощи. Об этом со ссылкой на источники в делегациях западных государств сообщило DPA.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины», — указали журналисты в аккаунте агентства в соцсети X.

По словам собеседников DPA, члены Североатлантического альянса смогли только согласовать предоставление украинской стороне 40 миллиардов евро помощи в течение 2025 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, таким образом, потерпел неудачу в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку, констатировало издание.

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