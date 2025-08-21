Пограничник подорвался в Латвии на мине, установленной для сдерживания России

В Латвии пострадал пограничник, подорвавшийся на мине. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. .

По данным издания, военнослужащего экстренно госпитализировали с минно-взрывной травмой. Инцидент произошел на участке, где, по информации СМИ, ранее устанавливали мины в рамках мер по «сдерживанию России».

Это первый пострадавший после того, как Латвия вышла из Оттавской конвенции, запрещающей применение и хранение противопехотных мин. Соответствующий закон подписал президент Эдгар Ринкевич в апреле 2025 года.

В июне сообщалось, что Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, которая запрещает применение, хранение и производство противопехотных мин.