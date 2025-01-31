В США заметили корабль-призрак с поврежденным бортом

Asbury Park Press: яхту без людей на борту заметили в Нью-Джерси

В американском штате Нью-Джерси заметили корабль-призрак. О яхте без людей на борту сообщила газета Asbury Park Press .

Судно село на мель в заливе Сэнди-Хук в устье реки Шрусбери. Несколько очевидцев сообщили, что левый борт яхты поврежден, а ее швартовый конец оборван.

Позже журналисты выяснили, что речь идет о корабле под названием Linda T., которое зарегистрировано в Нью-Йорке.

«Ведется расследование обстоятельств посадки судна на мель. Служба национальных парков работает с Береговой охраной США, чтобы безопасно отбуксировать яхту», — отметила пресс-секретарь Службы нацпарков Дафна Юн.

В июле прошлого года к берегу в районе города Пенсакола во Флориде прибило яхту с рваными парусами. На ее борту не было ни одного человека. Владелец судна сообщил, что во время перегона корабля в Техас его настиг шторм «Альберто».