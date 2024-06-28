Польша сообщила покупателям российского газа об аресте платежей

Польская энергетическая компания Orlen передала предупреждение газовым холдингам Венгрии, Словакии и Австрии о возможном изъятии их платежей российскому «Газпрому» за импорт газа из РФ. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на источники.

Польская компания требует возместить убытки, которые она претерпела после перекрытия поставок российского газа в 2022 году. Тогда Orlen отказалась перейти на оплату услуг в рублях.

Источники агентства заверили, что предупреждение польской компании заставило власти Венгрии издать указ, чтобы предотвратить изъятие платежей у государственной компании.

Недавно финская энергетическая компания Gasum заявила о прекращении покупок российского сжиженного природного газа. Предприятия перестанет получать СПГ из России с 26 июля.