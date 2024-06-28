Польша сообщила покупателям российского газа об аресте платежей

Reuters: польская компания Orlen предупредила ЕС об аресте выплат «Газпрому»

Фото: РИА «Новости»

Польская энергетическая компания Orlen передала предупреждение газовым холдингам Венгрии, Словакии и Австрии о возможном изъятии их платежей российскому «Газпрому» за импорт газа из РФ. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Польская компания требует возместить убытки, которые она претерпела после перекрытия поставок российского газа в 2022 году. Тогда Orlen отказалась перейти на оплату услуг в рублях.

Источники агентства заверили, что предупреждение польской компании заставило власти Венгрии издать указ, чтобы предотвратить изъятие платежей у государственной компании.

Недавно финская энергетическая компания Gasum заявила о прекращении покупок российского сжиженного природного газа. Предприятия перестанет получать СПГ из России с 26 июля.

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