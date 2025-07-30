Польша собралась отменить безвиз для нескольких стран: кто попал в опалу
Польша отменит режим безвиза для стран, чьи граждане нарушали закон
Правительство Польши подготовит заявление для стран Шенгенского соглашения об отмене безвизового режима для стран, чьи граждане регулярно нарушали законы после въезда в Европу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24.
Он подчеркнул, что пока не может назвать страны, которых коснутся ограничения, но намекнул, что в их число попадут государства Латинской Америки.
«Мы направим заявку в рамках Шенгенского соглашения с просьбой отказаться от безвизового режима для нескольких государств», — заявил Мрочек.
Министр напомнил, что в августе 2024 года Польша сохранила безвизовый въезд для туристов из Колумбии, но при этом ввела визы для граждан этой латиноамериканской страны, которые ехали работать.
В марте этого года правительство Польши разработало закон об ограничении предоставления убежища для нелегальных мигрантов. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эта мера должна остановить потоки иностранцев, незаконно переходящих границу и потом требующих помощи.