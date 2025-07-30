Польша собралась отменить безвиз для нескольких стран: кто попал в опалу

Правительство Польши подготовит заявление для стран Шенгенского соглашения об отмене безвизового режима для стран, чьи граждане регулярно нарушали законы после въезда в Европу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24 .

Он подчеркнул, что пока не может назвать страны, которых коснутся ограничения, но намекнул, что в их число попадут государства Латинской Америки.

«Мы направим заявку в рамках Шенгенского соглашения с просьбой отказаться от безвизового режима для нескольких государств», — заявил Мрочек.

Министр напомнил, что в августе 2024 года Польша сохранила безвизовый въезд для туристов из Колумбии, но при этом ввела визы для граждан этой латиноамериканской страны, которые ехали работать.

В марте этого года правительство Польши разработало закон об ограничении предоставления убежища для нелегальных мигрантов. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эта мера должна остановить потоки иностранцев, незаконно переходящих границу и потом требующих помощи.