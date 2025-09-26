Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

Польское посольство в Минске призвало своих граждан незамедлительно покинуть Белоруссию, а также воздержаться от поездок в республику. Заявление опубликовали на сайте правительства страны.

«Посольство вновь напоминает, что из-за роста напряженности, военных событий в регионе, а также неоднократных случаев произвольных арестов польских граждан Министерство иностранных дел не рекомендует любые поездки в республику», — уточнили в кабмине.

Поляков предупредили, что сейчас открыт пограничный переход «Тересполь — Брест» для личного перехода. Кроме того, для грузового движения следует воспользоваться КПП «Корощин — Козловичи».

В правительстве отметили, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств может получиться так, что власти не смогут эвакуировать своих граждан.

Польша открыла границу с Белоруссией ночью 25 сентября.