Польша открыла границу с Белоруссией

Польша начала пропускать транспорт на свою территорию из Белоруссии после открытия пунктов пропуска на границе. Об этом сообщило БелТА.

Движение легковых и грузовых автомобилей возобновят в пунктах пропуска «Тересполь-Брест» и «Кукурыки-Козловичи». Для грузовых поездов откроют пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая-Гродно», «Семянувка-Свислочь» и «Тересполь-Брест».

Накануне польские пограничники убрали ограждения с проезжей части на границе. Пограничная служба Польши в ночь на 12 сентября закрыла свои пункты пропуска. Кроме того, они соорудили ограждение, используя колючую проволоку и металлические щиты.

Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил, что сообщение между странами приостановили на время военных учений.

Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что в Белоруссии внимательно следят за ситуацией на западных границах и в случае прямой угрозы поступит мгновенная реакция.