Польша приступила к эксгумации останков военнослужащих во Львове

Польша начала эксгумацию останков военнослужащих, погибших в 1939 году в украинском городе Львов. Об этом сообщило агентство IAR .

Работы по эксгумации погибших польских солдат проводятся на бывшем кладбище в Збойске. После этого останки перезахоронят.

«Воины погибли в 1939 году, обороняя Львов от немецких войск. Они были представителями разных национальностей», — отметило агентство.

Эксгумацию собираются проводить до 30 августа, это последняя в республике поисковая операция с участием граждан Польши.

Ранее Львовский городской совет разрешил перенести на Голосовское кладбище более 200 могил времен Великой Отечественной войны с мемориального комплекса Холм Славы.

Специалисты проведут работы по переносу памятника, а затем перезахоронят останки советских солдат. Среди них будет в том числе советский герой-разведчик Николай Кузнецов.