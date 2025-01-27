Польша предложила ввести новые антироссийские санкции. Против ограничений в сфере энергетики планирует выступить Венгрия. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Политик сообщил, что председатель Евросоюза — Польша — хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. Правительство Венгрии выскажется против любых ограничений в энергетической сфере.

«Мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях Евросоюза в сфере энергетики», — сказал Сийярто.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения о продлении санкций против России. Это официально подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, экономические ограничения продолжат действовать еще минимум полгода.