Польша предложила ввести новые антироссийские санкции. Против ограничений в сфере энергетики планирует выступить Венгрия. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Политик сообщил, что председатель Евросоюза — Польша — хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. Правительство Венгрии выскажется против любых ограничений в энергетической сфере.
«Мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях Евросоюза в сфере энергетики», — сказал Сийярто.
Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения о продлении санкций против России. Это официально подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, экономические ограничения продолжат действовать еще минимум полгода.
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