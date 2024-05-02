Польша предложила создать в ЕС «тяжелую бригаду» для реагирования на угрозы | 360°

Мир 02 мая 2024, 12:20 Польша предложила создать в ЕС «тяжелую бригаду» для реагирования на угрозы Глава МИД Польши Сикорский призвал создать «тяжелую бригаду» ЕС Unsplash

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Евросоюзу следует прекратить рассчитывать на поддержку США и создать собственную группу быстрого реагирования на угрозы безопасности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об этом в эфире телеканала TVP World.

«Я являюсь сторонником тяжелой бригады Европейского союза, что дало бы ЕС возможность немедленной реакции», — сказал он.

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По мнению Радослава Сикорского, эта структура позволила бы странам Евросоюза рассчитывать только на свои силы, а не просить помощи США в каждой чрезвычайной ситуации. В качестве примера министр привел случаи обострения напряженности в Северной Африке и на Балканах.

О стремлении стран Евросоюза к большей независимости от США заявил также глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил RT. Политик сказал, что европейские страны не готовы «слепо и систематически» следовать за Белым домом.