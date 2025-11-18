Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме потребовал добиться выдачи двух украинцев, подозреваемых в подрыве железной дороги Варшава — Люблин. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita .

Он заявил, что республике известны их имена, но разглашать их в интересах следствия пока нельзя. Туск добавил, что украинцы, предположительно, работали на российскую разведку и после диверсии направились в сторону границы с Белоруссией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал европейцам задуматься и понять, что это далеко не первый теракт, который устроили на территории ЕС граждане Украины. При этом попытки Польши возложить ответственность на Россию не вызывают удивления, поскольку поляки пытаются «бежать впереди паровоза» в вопросе русофобии, добавил он.