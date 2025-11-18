Причастность украинцев к подрыву железной дороги в Польше стала очень примечательным фактором, который должен заставить европейцев задуматься и вспомнить, что это не первый теракт, который устроили граждане поддерживаемой ими страны. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» также принимали участие украинцы.

«Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Германия требует его выдачи. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались в трех соснах. И если они и дальше будут играть с огнем, то придется встретиться с очень суровыми последствиями», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что тогда за задержанного по подозрению в подрыве газопроводов украинца вступился глава польского правительства Дональд Туск.

«Он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься», — напомнил Песков.

Он добавил, что его не удивили попытки польских властей возложить ответственность за повреждение железной дороги на Россию, которую и без того считают источником гибридной войны.

«В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского. В этом плане и русофобство там цветет пышным цветом», — добавил Песков.

Об участии спецслужб России в подрыве железной дороги в Мазовецком воеводстве заявил представитель польской разведки, не приведя никаких доказательств и не дождавшись первых результатов расследования.

Во вторник, 18 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что спецслужбы установили личности двух граждан Украины, ставших непосредственными исполнителями диверсии.