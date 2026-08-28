Польша получила партию новых танков K2 Black Panther из Южной Кореи

Польша получила из Южной Кореи новую партию танков K2 Black Panther, которые передали 16-й механизированной дивизии, дислоцированной в Варминьско-Мазурском воеводстве. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

По его словам, речь идет о 28 танках, поставленных в рамках контракта на K2 и перспективную польскую версию K2PL. Соглашение стороны подписали 1 августа 2025 года.

«В Польшу только что прибыли 28 танков K2, которые усилили 16-ю механизированную дивизию», — написал глава польского военного ведомства в соцсетях.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил 360.ru, что южнокорейское оружие имеет хорошее качество и дешевле, чем во Франции или Великобритании.

«Немецкое оружие хорошее, его можно было бы покупать. Но еще раз хочу сказать, что если ты являешься конкурентом Германии, то в таких условиях у противника покупать оружие достаточно глупо», — отметил он.

Следующим этапом станут поставки K2PL. Польская сторона рассчитывает частично собирать эти машины из комплектующих собственного производства. Косиняк-Камыш назвал это шагом к расширению национальных производственных возможностей.

Депутат Алексей Журавлев заявлял, что в ближайшие годы Европа способна создать боевую армию.