Польша подтвердила попадание в жилой дом ракеты из F-16

Во время операции по уничтожению дронов в доме на востоке Польши попала ракета, выпущенная с F-16, а не беспилотник. Об этом в эфире TVN заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб», — сказал Семоняк.

Расследование по делу продолжается. Эксперты внимательно исследуют обломки беспилотников и ракеты.

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что над территорией страны сбили дронов, которые, по его словам, представляли опасность. По данным политика, границу пересекли 19 летательных аппаратов. Туск обвинил в этом Москву, не предоставив доказательств.

Временного поверенного в делах Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши. Однако ему не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.

В Варшаве заявляли, что в Люблинском воеводстве на жилой дом упал БПЛА, частично разрушив его. Однако во вторник издание Rzeczpospolita опубликовало статью, в которой утверждалось, что это был не беспилотник, а снаряд, выпущенный истребителем.

Однако Польша все равно хочет обвинить Россию в попадании ракеты с самолета F-16 в жилой дом в городе Выры, сообщило издание TWZ. Ракета AIM-120 AMRAAM повредила дом, но не взорвалась из-за сработавших предохранителей.