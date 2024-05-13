Польша отменила переговоры с Украиной из-за коррупции | 360°

Мир 13 мая 2024, 16:38 Польша отменила переговоры с Украиной из-за коррупции Польско-украинские переговоры прервались из-за обвинений в коррупции Freepik

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Переговоры Польши и Украины по сельскому хозяйству прервались из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации. Об этом сообщил заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Один раунд переговоров изначально запланировали на 14 мая, но его отменили.

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«Мы не будем вести переговоры с лицами, которые имеют обвинения в коррупции», — подчеркнул Колодзейчак.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля сообщило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Уточнялось, что среди участников махинации был экс-глава аграрного комитета Верховной рады.

Специальная операция помогла выявить некоторые специфические коррупционные риски в Минобороны Украины, сообщил замглавы ведомства Юрий Джигир.