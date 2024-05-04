В Минобороны Украины признали, что СВО вскрыла коррупционные риски в ведомстве | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 03:19 В Минобороны Украины признали, что СВО вскрыла коррупционные риски в ведомстве Bloomberg: СВО вскрыла коррупционные риски в Минобороны Украины РИА «Новости»

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СВО помогла выявить некоторые специфические коррупционные риски в Минобороны Украины. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Юрия Джигира.

По словам собеседника агентства, в министерстве ввели «двухэтапный механизм» закупок. Также ведомство устанавливает политику закупок и контролирует качество, надзор осуществляют две государственные компании, рассказал Джигир.

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«Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы», — отметил Джигир.

В начале марта стало известно, что советником министра обороны Украины назначили Кирилла Тимошенко, которого ранее обвиняли в коррупции. Ранее политик занимал пост заместителя главы офиса президента Андрея Ермака.