Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не должна сбивать ракеты над Украиной

Вооруженные силы Польши не должны сбивать ракеты над Украиной. Об этом в эфире радиостанции RadioZet сказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Американское издание The Hill ранее сообщило, что якобы члены Палаты представителей отправили президенту Джо Байдену письмо с просьбой разрешить Польше как союзнику по НАТО сбивать российские ракеты над украинской территорией.

Министру в эфире радиостанции задали прямой вопрос: «Польша должна сбивать над Украиной ракеты? Да или нет?».

«Нет», — ответил он.

Офис президента Украины Владимира Зеленского призывал ранее западные государства сбивать ракеты над Украиной с их территории. В ответ советник президента США Джейк Салливан напомнил, что защита неба является обязанностью самой Украины, и посоветовал не рассчитывать на третьи страны.