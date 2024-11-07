Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной

Вооруженные силы Польши не должны сбивать ракеты над Украиной. Об этом в эфире радиостанции RadioZet сказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Американское издание The Hill ранее сообщило, что якобы члены Палаты представителей отправили президенту Джо Байдену письмо с просьбой разрешить Польше как союзнику по НАТО сбивать российские ракеты над украинской территорией.
Министру в эфире радиостанции задали прямой вопрос: «Польша должна сбивать над Украиной ракеты? Да или нет?».
«Нет», — ответил он.
Офис президента Украины Владимира Зеленского призывал ранее западные государства сбивать ракеты над Украиной с их территории. В ответ советник президента США Джейк Салливан напомнил, что защита неба является обязанностью самой Украины, и посоветовал не рассчитывать на третьи страны.
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