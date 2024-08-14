Польша обвинила в шпионаже вернувшегося в Россию по обмену Павла Рубцова

Заочное обвинение в шпионаже предъявила прокуратура Польши россиянину Павлу Рубцову (Пабло Гонсалесу), ставшему участником большого обмена заключенными. Об этом сообщили на официальном сайте польского ведомства.

Заявление на освобожденного россиянина в суд города Пшемысля подал прокурор Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. После рассмотрения дела суд выдал обвинительное заключение.

По версии польских правоохранителей, Рубцов, обладающий российским и испанским гражданствами, с апреля 2016 по февраль 2022 года собирал данные в интересах иностранной разведки, а также передавал публичные сообщения, которые могли нанести вред Польше как члену НАТО.

Кроме того, россиянина обвинили в распространении дезинформации. За совершение этих преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ведомстве напомнили, что с 28 февраля 2022 по 31 июля 2024 года Рубцов находился под временным арестом.

Задержанный польскими силовиками Павел Рубцов родился в Москве в семье испанских беженцев, приехавших в Советский Союз во время Гражданской войны. Мать увезла сына на историческую родину, когда ему было девять лет. Там он сменил имя на Пабло Гонсалес и работал журналистом. Его основной специализацией были материалы о жизни в странах постсоветского пространства.

В Польшу Рубцов приехал после начала спецоперации для сбора материала для репортажа об украинских беженцах. Но его задержали сотрудники польского агентства внутренней безопасности по подозрению в шпионаже в пользу России.

За журналиста вступились профильные организации, которые заявили, что польские спецслужбы помешали его профессиональной деятельности и его арест незаконен.

После долгих переговоров Павла Рубцова (Пабло Гонсалеса) включили в список из восьми заключенных, которых передали России в обмен на 16 арестованных и осужденных иностранцев.