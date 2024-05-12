Крупный пожар практически уничтожил ТЦ в Варшаве | 360°

Мир 12 мая 2024, 10:29 Крупный пожар практически уничтожил ТЦ в Варшаве Пожар произошел в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве Unsplash

Читать 360 в

В ночь на воскресенье, 12 мая, в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве произошел серьезный пожар. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на полицию города.

По данным спасателей, возгорание началось около 03:00 (02:00 по московскому времени). Очаги выявили сразу в нескольких местах на территории комплекса. За час огонь полностью охватил здание, после чего обрушилась крыша.

К тушению привлекли почти 150 пожарных. На месте работает группа специалистов-химиков, чтобы предотвратить распространение огня из-за горящих химических веществ.

Накануне на складе поликарбоната в Наро-Фоминске произошел мощный пожар. Огонь охватили порядка 1000 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.