Польша обвинила Россию в «активности» дальней авиации

Польские войска ранним утром в субботу решили поднять в небо самолеты из-за активности российской авиации. Об этом сообщили в аккаунте оперативного командования ВС Польши в соцсети X.
Там отметили, что польские военные заметили усиленную активность российской дальней авиации.
Примерно в 07:00 командиры сообщили о возвращении самолетов на землю. Польские военные поступили аналогичным образом в начале апреля. Тогда причиной стали «интенсивные» действия России на Украине.
Накануне в Польше в ленте государственного агентства РАР дважды появились сообщения о начале частичной мобилизации. Спустя несколько минут информацию аннулировали.
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