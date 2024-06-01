Польша обвинила Россию в «активности» дальней авиации

Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации России

IMAGO/Björn Trotzki
Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польские войска ранним утром в субботу решили поднять в небо самолеты из-за активности российской авиации. Об этом сообщили в аккаунте оперативного командования ВС Польши в соцсети X.

Там отметили, что польские военные заметили усиленную активность российской дальней авиации.

Примерно в 07:00 командиры сообщили о возвращении самолетов на землю. Польские военные поступили аналогичным образом в начале апреля. Тогда причиной стали «интенсивные» действия России на Украине.

Накануне в Польше в ленте государственного агентства РАР дважды появились сообщения о начале частичной мобилизации. Спустя несколько минут информацию аннулировали.

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