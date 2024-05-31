Поляков потрясло сообщение о начале мобилизации. Позже его удалили

В тексте говорилось о принятом решении премьер-министра Дональда Туска о проведении частичной мобилизации, которая стартует с 1 июля. На военную службу с последующей отправкой на Украину призвали в публикации двести тысяч польских граждан, как бывших военных, так и простых людей. Однако в считанные минуты заметка исчезла — РАР опровергло эту информацию, назвав ее ложной.

По данным РИА «Новости», текст о частичной мобилизации два раза появлялся в новостной ленте РАР и столько же его аннулировали.

«Мы выясняем, что произошло», — заявил глава канцелярии премьера Ян Грабец.

Представители польской прессы полагают, что это проделки хакеров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поляки не уйдут с территории Украины, если они зайдут в страну с европейским контингентом. При этом он подчеркнул, что «другие уйдут» точно.