Польша обвинила Россию и Белоруссию в хакерской атаке

Сотрудники спецслужб Польши предотвратили диверсионную операцию, организованную Россией и Белоруссией для дестабилизации обстановки. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил курирующий вопросы цифрового развития страны вице-премьер Кшиштоф Гавковский.

Он пояснил, что группа хакеров получила доступ к системам правительственных учреждений и государственных компаний, занимающихся военными контрактами. Целью атаки чиновник назвал кражу данных для последующего шантажа.

«У них была конкретная цель — вымогать информацию, шантажировать отдельных лиц и учреждения и фактически развязать кибервойну», — заявил Гавковский и добавил, что попытку атаки оперативно пресекли.

Вице-премьер отметил, что количество кибератак на правительственные и коммерческие системы Польши удвоились с прошлого года. Основными целями хакеров стали фирмы, которые занимаются поставками вооружений на Украину.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил использование систем противовоздушной обороны страны для перехвата ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, если они угрожают атомным электростанциям. Министр подчеркнул, что официальных решений по тому вопросу пока нет, но Польша оставила за собой такое право.