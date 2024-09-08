Глава МИД Польши рассказал, когда польские военные могут сбивать ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна имеет право сбивать ракеты в воздушном пространстве Украины, если они могут навредить атомным электростанциям. Об этом он сказал в беседе с BBC Radio 4 .

«Если ракета или дрон угрожает нашей АЭС, мы имеем право помочь защитить ее», — сказал глава МИД государства.

При этом министр уточнил, что официальных решений на этот счет еще не принимали. Также Сикорский обозначил польские «красные линии» в отношении РФ и Украины. Он подчеркнул важность защиты АЭС от вероятных угроз.

Ранее генерал Мачей Клиш заявил, что польские военные потратили 10 дней на поиск несуществующего беспилотника на своей территории. Когда они заметили неопознанный аппарат, залетевший на их территорию, то привлекли сотни солдат и вертолеты к поискам дрона. В итоге это не принесло результатов. По словам генерала Мачей Клиша, воздушного объекта в небе над страной могло вовсе не быть.