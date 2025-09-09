Польша объявила о высылке белорусского дипломата

Власти Польши вышлют из страны белорусского дипломата, ведущего работу в интересах спецслужб своей страны. Об этом в социальной сети X заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Он пояснил, что высылка дипломата стала последствием задержания белорусского агента, которого суд отправил под стражу. Туск добавил, что сотрудника иностранной спецслужбы задержало Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с коллегами из Румынии и Чехии.

«Из Польши также вышлют белорусского дипломата, поддерживающего агрессивные действия белорусских спецслужб против нашей страны», — написал он.

В минувший понедельник, 8 сентября, Министерство иностранных дел Чехии объявило персоной нон грата сотрудника посольства Белоруссии в Праге. В ведомстве заявили, что вместо дипломатической работы он собирал информацию для спецслужб. Дипломату дали 72 часа для выезда за пределы страны.

Министерство иностранных дел Белоруссии осудило решения Чехии и Польши за недружественные шаги и подчеркнуло, что оставит за собой право на ответные действия. В ведомстве подчеркнули, что воспринимают поведение европейских стран как необоснованное, политически мотивированное и мешающее развитию двусторонних отношений.

Сегодня же стало известно, что румынские спецслужбы задержали в аэропорту города Тимишоара бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана. Причиной стало подозрение в шпионаже. Офицера доставили в Будапешт для допроса в прокуратуре.