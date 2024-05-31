Польша объяснила кибератакой сообщения о мобилизации 200 тысяч человек

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Министерство цифровых технологий Польши заподозрило Россию в причастности к появлению в СМИ сообщений о частичной мобилизации. Ведомство заявило об этом в социальной сети Х.

В связи с возможной кибератакой Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры.

Польское Минцифры не привело доказательств о «причастности» России к распространению сведений о мобилизации.

Сведения о начале частичной мобилизации в Польше обнародовало государственное агентство РАР. Вскоре сообщение удалили. В публикации говорилось о призыве на военную службу 200 тысяч поляков с последующей отправкой на Украину.

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