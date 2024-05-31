Польша объяснила кибератакой сообщения о мобилизации 200 тысяч человек

Министерство цифровых технологий Польши заподозрило Россию в причастности к появлению в СМИ сообщений о частичной мобилизации. Ведомство заявило об этом в социальной сети Х.
В связи с возможной кибератакой Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры.
Польское Минцифры не привело доказательств о «причастности» России к распространению сведений о мобилизации.
Сведения о начале частичной мобилизации в Польше обнародовало государственное агентство РАР. Вскоре сообщение удалили. В публикации говорилось о призыве на военную службу 200 тысяч поляков с последующей отправкой на Украину.