В Польше планируют значительно увеличить производство крупнокалиберных снарядов. Заявление сделал замминистра обороны Цезарий Томчик в своем выступлении в сейме, сообщила ОСН.
По словам Томчика, за день в конфликте России и Украины расходуется около пяти тысяч снарядов. В конце 2023 года Польша производила такое количество в год. К 2028 году страна хочет увеличить выпуск крупнокалиберных снарядов в 40 раз.
До этого глава Бюро национальной безопасности Польши Дариус Луковский признал, что у страны есть запас крупнокалиберных боеприпасов на одну-две недели боевых действий.
Ранее президент Польши Анджей Дуда обиделся на союзников и пригрозил закрыть логистический хаб помощи Украине. Политика возмутило, что Украина и некоторые члены альянса воспринимают польские инфраструктурные объекты как свои.
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