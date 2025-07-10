В Польше планируют значительно увеличить производство крупнокалиберных снарядов. Заявление сделал замминистра обороны Цезарий Томчик в своем выступлении в сейме, сообщила ОСН .

По словам Томчика, за день в конфликте России и Украины расходуется около пяти тысяч снарядов. В конце 2023 года Польша производила такое количество в год. К 2028 году страна хочет увеличить выпуск крупнокалиберных снарядов в 40 раз.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши Дариус Луковский признал, что у страны есть запас крупнокалиберных боеприпасов на одну-две недели боевых действий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обиделся на союзников и пригрозил закрыть логистический хаб помощи Украине. Политика возмутило, что Украина и некоторые члены альянса воспринимают польские инфраструктурные объекты как свои.