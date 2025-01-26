Польша дала резкую оценку выборам президента в Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование состоявшимися 26 января президентскими выборами в Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба польского внешнедипломатического ведомства в аккаунте на Х .

Польские власти сочли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением основных демократических процедур. По версии МИД Польши, участие в выборах не смогли принять независимые кандидаты.

«Эти факторы не позволяют нам считать результаты сегодняшних выборов заслуживающими доверия и отражающими волю белорусского народа, который неоднократно демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов», — дополнили в МИД.

Избирательные участки для голосования на выборах главы республики закрылись в Белоруссии вечером в воскресенье, 26 января. Данные первых экзитполов показали убедительную победу действующего президента Александра Лукашенко. Он набрал более 87% голосов.

Все четверо его соперников — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — вместе получили около 7% голосов избирателей. В ЦИК Белоруссии отмечали, что за выборами следили 486 иностранных наблюдателей из 52 стран. Итоговая явка на президентских выборах превысила 85 процентов.