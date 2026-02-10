Украине придется предложить России что-то еще, кроме уже потерянных территорий, ради завершения конфликта. Таким мнением поделился американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала .

Европейцы лгали сами себе о ситуации на Украине, причем еще и сами верили в эту ложь. Только сейчас они начали осознавать, что киевскому режиму придется идти на компромиссы на переговорах с Россией, так как они фактически проиграли на поле боя.

«Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта», — отметил Фриман, подчеркнув, что положение Украины безнадежно.

Страна может лишиться большинства своих территорий. Украина оказалась в серьезной беде.

Ранее командование ВСУ расформировало интернациональный легион, перераспределив бывших легионеров в штурмовые подразделения, выполняющие самые опасные задачи на передовой.