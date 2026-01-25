Западная военная и политическая поддержка Украины, оказанная некомпетентными специалистами, привела страну к краху. Такое заявление в эфире YouTube-канала сделал военно-аналитический обозреватель из США Андрей Мартьянов.

«Русские открыто смеются над западными военными. <…> Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. <…> Это полный провал», — заявил аналитик.

К катастрофе Украину привел «идиотский шаг некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа», которых в нормальной стране «не допустили бы к стрижке газонов», подчеркнул Мартьянов.

По словам обозревателя, Россия вынуждена проявлять решимость на поле боя, побеждая врагов, как делали это уже не раз. При этом в США начали понимать, что можно получить больше выгоды, сотрудничая с Россией и Китаем, а не воюя с ними.

Украине предрекли полную капитуляцию на переговорах. Она будет вынуждена принять все условия России, так как больше не может сопротивляться на поле боя.