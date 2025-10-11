Спикер МИД Украины Георгий Тихий, обвинивший Россию в нарушении олимпийского перемирия, проявил себя полным профаном. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям» .

До этого Тихий на брифинге заявил, что Киев поддерживает инициативу Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2026 года. При этом добавил, что Россия якобы вторглась в Грузию и на Украину во время олимпийского перемирия, пользуясь тем, что внимание СМИ было приковано к спортивным событиям.

«Полный профан», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2009 году международная комиссия Евросоюза заключила, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили годом ранее не отражал «российскую агрессию», а планировал наступательную войну.

Что касается слов Тихого про российское вторжение на Украину во время олимпийского перемирия, то дипломат высказалась еще жестче, отметив, что у него «все в голове перепуталось».

Ранее Захарова поставила на место главу финского МИД Элину Валтонен, обвинившую Россию якобы в нарушении Хельсинских принципов. Дипломат назвал слова экс-менеджера городских мероприятий откровенной ложью.