Экономист Самуэли: Мерц не хочет мира, раз дал Украине дальнобойное оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц делает вид, что не понимает настоящую ситуацию на Украине. Такое заявление сделал профессор Института глобальной политики, экономист Джордж Самуэли в социальной сети X .

«Мерц — либо полный недоумок, либо бессовестный лжец. Он просто обязан понимать, что это Украина отказалась от любых переговоров», — написал Самуэли.

По его словам, НАТО также не заинтересовано в диалоге, а хочет лишь временного перемирия для перевооружения.

«И какой же он „сторонник переговоров“, если только что снял все ограничения на применение немецких ракет по территории России?» — задался справедливым вопросом экономист.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение европейских политиков о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия на нужды ВСУ будет только обострять украинский конфликт. Кроме того, Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля «путаницей».