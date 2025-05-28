«Полный недоумок». В Европе раскритиковали решения Мерца относительно России

Экономист Самуэли: Мерц не хочет мира, раз дал Украине дальнобойное оружие

Фото: РИА «Новости»

Канцлер Германии Фридрих Мерц делает вид, что не понимает настоящую ситуацию на Украине. Такое заявление сделал профессор Института глобальной политики, экономист Джордж Самуэли в социальной сети X.

«Мерц — либо полный недоумок, либо бессовестный лжец. Он просто обязан понимать, что это Украина отказалась от любых переговоров», — написал Самуэли.

По его словам, НАТО также не заинтересовано в диалоге, а хочет лишь временного перемирия для перевооружения.

«И какой же он „сторонник переговоров“, если только что снял все ограничения на применение немецких ракет по территории России?» — задался справедливым вопросом экономист.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение европейских политиков о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия на нужды ВСУ будет только обострять украинский конфликт. Кроме того, Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля «путаницей».

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