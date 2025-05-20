Президент США Дональд Трамп решил переложить бремя расходов на украинский конфликт на Европу. План американского лидера раскрыл итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano .

«Телефонный разговор между Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов, как правоцентристских, так и левоцентристских», — заявил он.

Ферреро напомнил, что глава Белого дома в течение нескольких месяцев предлагал начать переговоры с Москвой о прекращении конфликта на Украине. Европейские элиты выступали против.

В частности, они запустили план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро (около 72 триллиона рублей) и создали «коалицию желающих» для возможной отправки войск на Украину.

Итальянский политик уверен, что Трамп стремится наладить отношения с Россией и прекратить вооружать киевский режим. Кроме того, он планирует переложить расходы на Украину на европейцев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в международных отношениях полностью никому нельзя верить. Так он ответил на вопрос о доверии к Трампу.