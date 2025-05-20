Медведев высказался о доверии к Трампу фразой из известного фильма

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о доверии к президенту США Дональду Трампу заявил, что «верить никому нельзя». Политика процитировал ТАСС.

Комментируя заявления на эту тему, Медведев процитировал героя Леонида Броневого из советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

«Мюллер — говорит такую фразу: „Верить нельзя никому. Мне можно“. Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя», — отметил он.

По словам зампреда Совбеза, несмотря на необходимость сближения, полностью доверять оппонентам в международных отношениях невозможно. Он указал, что диалог между Россией и США есть, но он должен опираться на формальные гарантии и международно-правовые документы.

Ранее Медведев предупредил, что у Украины осталась последняя возможность сохранить государственность после завершения боевых действий.