Российские военные ударили по подстанции в Львовской области, играющей ключевую роль в распределении электроэнергии на западе Украины. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала .

Львовская подстанция на 750 киловатт считается крупнейшей в Европе. Она не только распределяла электроэнергию на весь западный регион Украины, но и отвечала за ее импорт из ЕС.

Ночной удар ВС России по подстанции привел к возникновению неконтролируемой ситуации на востоке, в центре и на западе республики. Перебои электроэнергии ожидаются катастрофические, ведь Украине уже пришлось снизить ее выработку на АЭС.

«Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос!» — сказал Мартьянов.

При этом украинские власти продолжат всех убеждать, что их система противовоздушной обороны якобы сбила все российские ракеты.

Ранее российские войска ударили «Искандерами» по электростанциям и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В частности, под комбинированным огнем оказались Днепропетровская ТЭЦ и производственные корпуса «Южмаша».