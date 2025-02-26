«Полный бардак»: Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии

Американский миллиардер, глава Департамента государственной эффективности Илон Маск осудил задержание в Румынии кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом бизнесмен написал в соцсети X .

«Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», — заявил он.

Джорджеску заподозрили в создании «фашистской организации», попытках разрушить конституционный строй и незаконном финансировании избирательной кампании. В пяти уездах прошли около 40 обысков.

При этом парламентарии из «Альянса за объединение румын», выступающие на стороне задержанного, требуют от Генпрокуратуры страны объяснить произошедшее.

На выборах, состоявшихся в декабре, Джорджеску занял первое место с 22,95% голосов и должен был пройти во второй тур, однако один из кандидатов потребовал пересчитать результаты, и выборы полностью отменили.