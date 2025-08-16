«Полное безумие». Захарова высмеяла западные СМИ за реакцию на встречу Путина на Аляске

Западные СМИ оказались в состоянии «помешательства» из-за того, что на Аляске президента России Владимира Путина встречали с наивысшими почестями. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие», — пошутила дипломат.

Захарова напомнила, как на Западе три года рассказывали об изоляции России, а потом все увидели, что в США российского лидера встречают с почестями. В Анкоридже перед трапом его самолета расстелили красную ковровую дорожку.

Ранее во Франции расстроились, что президент США Дональд Трамп приветствовал аплодисментами Путина при встрече. В Европе отметили, что глава Белого дома проявил дружеские чувства по отношению к российскому коллеге, «как будто очарован» им.