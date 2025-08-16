В Европе расстроились из-за того, что президент США Дональд Трамп хлопал в ладоши, приветствуя российского коллегу Владимира Путина. Глава Белого дома его лично встретил на красной дорожке на авиабазе в Анкоридже, отметило издание Le Figaro .

Авторы статьи отметили, что Россия удивительным образом постоянно становится решающим фактором в политической карьере Трампа.

«Обвинения в связях с Россией чуть не привели к его импичменту, но проводившееся 2 года с 2017 по 2019 год расследование прокурора Роберта Мюллера привело к оправданию Трампа. Сегодня Трамп проявляет дружеские чувства к Путину, он как будто очарован этим политиком», — говорится в материале.

При этом отмечается, что глава Белого дома вполне может заметить, что в Европе против него и Путина выступают одни и те же глобалистские политики и СМИ.

Ранее агентство Reuters подметило интересную деталь. Путин и Трамп приветствовали друг друга в Анкоридже словно старые друзья.