«Полное безумие». Бельгию уличили в желании заполучить российские активы
Le Soir: Бельгия планирует получать по €1,2 млрд в год от активов России
Бельгия собирается отклонить предложение с «репарационным кредитом» Украине, потому что имеет собственные виды на замороженные российские активы. Об этом сообщило издание Le Soir.
По его данным, страна надеется потратить доходы от активов на свои военные нужды в 2025–2029 годах. Сумма их финансирования составит порядка 1,2 миллиарда евро в год.
Бельгия уже получает прибыль от блокированных активов России, так как они облагаются установленным в стране налогом на доходы. Также королевство надеется реинвестировать эти средства.
В 1998 году Россия и Бельгия заключили двусторонний инвестиционный договор. Согласно ему, российские власти могут требовать скорейшего возврата конфискованных средств, к чему может быть даже добавлена компенсация.
«Представьте, что мы должны будем погасить долг в 180 миллиардов евро плюс ущерб. Это было бы полным безумием», — отметил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
Ранее официальный представитель МИД России выступила с критикой использования российских активов Евросоюзом. Она назвала планы по изъятию средств воровством.