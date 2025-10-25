«Полное безумие». Бельгию уличили в желании заполучить российские активы

Le Soir: Бельгия планирует получать по €1,2 млрд в год от активов России

Бельгия собирается отклонить предложение с «репарационным кредитом» Украине, потому что имеет собственные виды на замороженные российские активы. Об этом сообщило издание Le Soir .

По его данным, страна надеется потратить доходы от активов на свои военные нужды в 2025–2029 годах. Сумма их финансирования составит порядка 1,2 миллиарда евро в год.

Бельгия уже получает прибыль от блокированных активов России, так как они облагаются установленным в стране налогом на доходы. Также королевство надеется реинвестировать эти средства.

В 1998 году Россия и Бельгия заключили двусторонний инвестиционный договор. Согласно ему, российские власти могут требовать скорейшего возврата конфискованных средств, к чему может быть даже добавлена компенсация.

«Представьте, что мы должны будем погасить долг в 180 миллиардов евро плюс ущерб. Это было бы полным безумием», — отметил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Ранее официальный представитель МИД России выступила с критикой использования российских активов Евросоюзом. Она назвала планы по изъятию средств воровством.